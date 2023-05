Tentata rapina con lo spray urticante in bus: i passeggeri costretti ad abbandonare il mezzo

Milano, 2 maggio 2023 - Il tentativo di rapina è finito con l’utilizzo di una bomboletta di spray urticante spruzzato all’interno di un autobus Atm e i passeggeri costretti a lasciare velocemente il mezzo pubblico

Monopattino elettrico

Per rapinare un monopattino elettrico a un trentaduenne che si trovava a bordo di un bus non hanno esitato a usare uno spray al peperoncino saturando l'aria di sostanza urticante e costringendo tutti i passeggeri a scendere e il conducente a interrompere la corsa. Poi sono scappati.

Linea 54

E' accaduto la scorsa notte sulla linea 54 tra via Pitteri e via Rubattino quando i due, descritti come due stranieri dell'Est Europa, hanno avvicinato il 32 enne originario del Bangladesh, cercando di strappargli il monopattino elettrico.

Spray urticante

Lui però ha reagito e allora uno dei due gli ha spruzzato addosso lo spray urticante. Il giovane non ha ceduto, riuscendo a tenersi il monopattino, e quando il mezzo si è fermato con la gente che gridava di aprire le porte, i due rapinatori sono scappati. I passeggeri non hanno avuto bisogno di cure mediche. Il bus è andato in rimessa.