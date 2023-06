Rapina a Milano, due amiche aggredite, un egiziano arrestato

Paura per due amiche di 23 e 22 anni che la notte tra martedì e mercoledì sono state accerchiate da una gang di nordafricani in viale Don Sturzo, zona Garibaldi. Una è stata rapinata della collanina mentre l’altra è riuscita a trattenere la borsa. Entrambe di origine indiana e residenti a Milano, alle 3.40 di ieri stavano camminando in via Don Sturzo dopo aver trascorso la notte tra i locali della movida quando sono state aggredite: alla più giovane è stata strappata la catenina, poi l’amica ha dovuto difendere la sua borsetta. In quel momento è passata una Volante della polizia che ha bloccato il suo rapinatore, mentre i complici si sono dileguati: è un egiziano di 30 anni, irregolare in Italia e con precedenti, arrestato per tentata rapina.

E all’1 un egiziano di 23 anni è stato rapinato da una donna che lo ha avvicinato dopo che il giovane aveva appena prelevato a un bancomat. Gli ha spruzzato addosso uno spray urticante per poi prendergli 2mila euro e fuggire.