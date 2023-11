Raid vandalico al Galilei. Appiccati tre focolai nelle aule devastate e cosparse di escrementi

Cattedre e arredi gettati a terra, cestini rovesciati, tracce di feci e urina sui banchi. E anche tre piccoli incendi che i teppisti hanno cercato di appiccare usando alcuni fogli di carta e altro materiale recuperato dalle classi. È pesante il bilancio del raid vandalico registrato nel fine settimana alla secondaria di primo grado Galileo Galilei di San Donato. Dopo essersi introdotti nell’edificio nottetempo forzando una delle porte di sicurezza, gli ignoti si sono scatenati in un insensato episodio d’inciviltà e danneggiamento, arrivando perfino a sporcare alcune aule con escrementi umani.

E così nella mattinata di ieri, dopo che il personale scolastico ha fatto l’amara scoperta intorno alle 7.30, i 380 alunni del plesso di via Croce rossa non hanno nemmeno potuto accedere alle classi e sono stati rimandati a casa, costretti a un giorno di vacanza forzata. La scuola resterà chiusa anche oggi. Per un ritorno alla normalità si rende infatti necessario un intervento di sanificazione, oltre che di riordino.

"Non c’è un’aula che non sia stata interessata dallo scempio e l’aspetto deprimente è che si tratta della terza incursione nel giro di dieci giorni, benché i due raid precedenti siano stati di minore entità dal punto di vista dei danni – dice amareggiato il dirigente scolastico Enrico Sartori –. Ormai regna una sensazione d’insicurezza. Il sistema di allarme esiste, ma è stato in parte danneggiato dalle precedenti incursioni e non è direttamente collegato con le forze dell’ordine".

Carabinieri e polizia locale hanno eseguito un sopralluogo nel plesso, alla ricerca di elementi utili a individuare i responsabili. Sul posto anche il sindaco Francesco Squeri, che ha annunciato un’intensificazione dei controlli attraverso telecamere e un servizio di guardianìa. "Sospetti? Di certo si tratta di persone che conoscono bene l’edificio e sanno come muoversi al suo interno. Alunni o ex alunni", osserva il preside. "Un episodio davvero mortificante oltretutto durante la settimana, nella quale erano programmati gli open day della scuola", aggiunge un’insegnante, Rosalia Scavone. Una delle ipotesi è che si tratti di un gesto premeditato.

Tra l’opinione pubblica, dentro e fuori i social, è unanime la condanna dell’accaduto.