Raid nel deposito del metrò I vandali imbrattano due vagoni: ventiseienne spagnolo denunciato

di Marianna Vazzana

Attacco notturno a un treno del metrò nel deposito di San Donato. In azione, un gruppo di vandali che si sono intrufolati armati di bombolette per lasciare le loro “tag“ (firme) sui vagoni sotto forma di lettere giganti. Ma sono stati sorpresi prima dal personale Atm e poi dalla polizia di Stato, che è riuscita a bloccarne uno mentre gli altri due amici sono riusciti a scappare guadagnando la via di fuga tra tunnel e cunicoli. Il ragazzo acciuffato è uno spagnolo di 26 anni, senza precedenti, che è stato denunciato per imbrattamento e deturpamento dei mezzi di trasporto pubblico. Con tutta probabilità, un writer in trasferta a Milano per rovinare mezzi e arredi. Ad accorgersi del raid alle 3.30 è stata la centrale operativa Atm che ha subito lanciato l’allarme. Il gruppo di vandali aveva già imbrattato due carrozze della metro gialla con tre tag quando è stato accerchiato da due squadre della Security Atm, prima dell’arrivo della Volante del commissariato Mecenate che è riuscita a bloccare il writer spagnolo, denunciandolo. Ultimo atto di una escalation di imbrattamenti e intrusioni a danno delle metropolitane negli ultimi sei mesi.

E sui social abbondano le immagini pubblicate per diffondere gli attacchi,come documentato su queste pagine nei mesi scorsi. Raid che non risparmiano neppure i nuovi treni della M4, la “blu“ inaugurata lo scorso 26 novembre: alcune carrozze hanno già cambiato colore, coperte di scritte. Lo scorso ottobre era stato preso di mira un convoglio ancora “a riposo“ nel deposito di San Cristoforo. Qualche giorno dopo, su Instagram era comparsa la foto di un ragazzo seduto a cavalcioni su un treno, forse un writer spagnolo impegnato in un “tour vandalico”.