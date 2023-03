Raid di 40 manifestanti: "No alle Olimpiadi"

Un raid alla sede regionale Coni di via Piranesi. Alle 17.30 di ieri circa 40 giovani vestiti con delle tute bianche hanno fatto irruzione all’ingresso dell’edificio attaccando sulle porte a vetri e sui rivestimenti in metallo della facciata dei volantini contro le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Milano: al loro arrivo, la massa di giovani si era già allontanata. Ora sono in corso le indagini per risalire ai responsabili, anche con l’aiuto delle telecamere. Stando a quanto emerso finora, i manifestanti si sono avvicinati all’improvviso al palazzo, con indosso le tute bianche per essere “tutti uguali“ ed essere di conseguenza meno identificabili, e cappucci calati sulla testa.

La manifestazione dei giovani era rivolta al Comitato olimpico.

M.V.