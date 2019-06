Milano, 1 giugno 2019 - Rapina in banca ieri pomeriggio nella filiale Ubi di via Friuli 16, a due passi da piazzale Lodi. Stando a quanto risulta, due uomini a volto scoperto hanno fatto irruzione nell’istituto di credito attorno alle 14.15 e hanno minacciato gli impiegati presenti in quel momento brandendo un taglierino. I banditi si sono fatti consegnare i soldi contenuti nelle casse e nello sportello bancomat, una cifra prossima ai 27mila euro, e sono scappati a piedi. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito nel corso del raid pomeridiano. Sul posto sono intervenuti pochi minuti dopo i carabinieri del Radiomobile e della stazione Monforte, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e acquisito le immagini registrate dal circuito interno di videosorveglianza: secondo le prime informazioni a disposizione, i rapinatori hanno agito a volto scoperto, ed è quindi probabile che qualche telecamera ne abbia ripreso il volto.

