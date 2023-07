Raid al centro per minori Caccia a venti albanesi

La partitella all’oratorio. Il blitz improvviso di tre estranei. L’intervento degli educatori e l’arrivo di un’altra ventina di sconosciuti. Sono gli elementi di partenza dell’indagine dei carabinieri sull’aggressione di mercoledì sera alla "Casa della solidarietà" di via Saponaro 40, struttura che accoglie minori stranieri non accompagnati. E proprio cinque di loro, egiziani di età compresa tra 14 e 16 anni, sono finiti nel mirino di un gruppo di giovani descritti come albanesi, che hanno iniziato a insultarli e sfidarli. Gli adolescenti sono riusciti a rifugiarsi all’interno della struttura, protetti dall’intervento di tre operatori e del responsabile del centro. Che poi, però, sono stati accerchiati dal branco, che nel frattempo era cresciuto di numero: uno degli educatori è stato accoltellato al fianco e ricoverato in gravi condizioni (ma non in pericolo di vita); feriti in maniera meno grave un collega, colpito con un bastone, e il responsabile della struttura. Gli aggressori si sono allontanati prima dell’arrivo dei militari, che ora li stanno cercando.