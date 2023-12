Raggi gamma e diamanti artificiali: i laboratori di via Cozzi dove si lavora alla fusione nucleare

Milano, 2 dicembre 2023 – È Milano che dà la bussola per arrivare all’ “energia delle stelle“, misurando l’energia prodotta dalla fusione nucleare: tra viale dell’Innovazione e via Cozzi lavorano e si incontrano gli esperti mondiali della “luce dei nuclei“, "una luce che diventerà sempre più intensa nel cammino che dal Jet attraverserà Iter e Demo, il prototipo di reattore nucleare a fusione studiato dal consorzio europeo Eurofusion", sottolineano i protagonisti dell’Istituto per la Scienza e la Tecnologia dei Plasmi del Cnr di Milano.

"Il nostro centro è un punto di riferimento internazionale per la misurazione della potenza della fusione nucleare", spiega Marco Tardocchi, dirigente del Cnr e coordinatore del gruppo di ricerca, guidandoci dietro le quinte, tra macchinari e cristalli. "Una nicchia dell’ambito della fusione ma basilare anche per la creazione di reattori e per il controllo di tutto il processo".

Al suo fianco dieci ricercatori più i dottorandi dell’università Bicocca: hanno messo a punto un nuovo metodo per misurare l’energia prodotta dalla fusione nucleare, provando a misurare i raggi gamma, e si è creato un ponte tra le due realtà, con studenti che spesso continuano percorso e carriera qui. Come Marica Rebai, ricercatrice del Cnr dal 2014, nonché la prima ad avere sperimentato diamanti artificiali monocristallini per la misura della miscela di deuterio e trizio: "Sono isotopi dell’idrogeno – spiega – nonché i due elementi che servono a fare funzionare il reattore stesso. Siamo riusciti a dimostrare sul campo che questa tecnica funziona".

O come Davide Rigamonti, che dopo la tesi e il dottorato in Fisica ha proseguito le sue ricerche per il Cnr. "In questi laboratori, in piena pandemia, si è affrontata anche l’emergenza sanitaria – ricordano –: è stato creato un ventilatore meccanico polmonare".

Gli strumenti di misurazione sviluppati a Milano sono in azione in tutto il mondo: dal Tokamak Jet in Inghilterra, dove nel 2021 è stato raggiunto il record di energia prodotta, a Iter - l’International thermonuclear experimental reactor - in cantiere nel Sud della Francia, fino al Giappone con JT-60SA.

"Si sta concludendo la storia quarantennale del Jet, ne comincia una nuova – sottolineano Rebai e Tardocchi –. Stanno nascendo spin-off e progetti di ricerca che vedono pubblico e privato insieme. L’obiettivo è accelerare i tempi della fusione nucleare. Una parola che ancora spaventa, ma è l’esatto contrario della fissione: non produce scorie radioattive né emissioni, è intrinsecamente sicura, in caso di anomalie si auto-spegnerebbe. C’è ‘solo’ un problema di fondo: è molto complicata da realizzare e al momento ‘dura’ pochissimo". Per questo fisici, ingegneri e scienziati con background molto diversi tra loro sono al lavoro insieme, contribuendo alla corsa internazionale contro il tempo per ricreare l’"energia delle stelle".