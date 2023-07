Ragazzo di 19 anni scomparso a Milano, l'appello dei familiari

Luis Alberto deve ancora compiere vent’anni, è alto un metro e 50, è in Italia da tre mesi "per lavorare e aiutare la sua famiglia rimasta in Perù", si legge nell’appello per ritrovarlo, accanto alla fotografia che ritrae questo ragazzo di cinquanta chili, capelli neri e folti, occhi scuri. "È un ragazzo molto equilibrato e sono passati troppi giorni senza sue notizie. Potrebbe essere in difficoltà".

Non è uno sbandato Luis Alberto Ochoa Duenas, che è stato visto per l’ultima volta sei giorni fa, martedì 11 luglio, in via Padova a Milano. Aveva appena mangiato alla mensa dell’Opera San Francesco e stava andando al lavoro. Anzi, c’era quasi, dato che Luis Alberto lavora in una palestra in zona Turro-Rovereto, a due passi da via Padova, dove abita. Nella palestra Luis Alberto fa le pulizie, ci era andato anche il giorno prima, lunedì 10 luglio, ci andava regolarmente ed è talmente un tipo serio, preciso e puntuale che il suo datore di lavoro è stato il primo a segnalare la sua assenza quando, martedì scorso, non l’ha visto arrivare. L’account whatsapp del diciannovenne risulta staccato dalle 14.48 di quel martedì 11 luglio, il suo telefono è spento o non raggiungibile, i suoi parenti e i suoi amici sono in ansia e dopo averlo cercato in lungo e in largo si sono rivolti ai carabinieri.

La sera di venerdì 14 luglio lo zio di Luis Alberto è andato a denunciare la scomparsa dei nipoti al Comando provinciale dell’Arma in via Moscova. Intanto i suoi amici e i suoi familiari cercano di diffondere il più possibile l’avviso di scomparsa attraverso i social. Chiunque avesse informazioni o dovesse vederlo, raccomandano, "può contattare le forze dell’ordine al 112 oppure l’associazione Penelope Lombardia al 380 7814931".

Gi. Bo.