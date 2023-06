Ragazzo di 19 anni arrestato a Milano per tentato omicidio con un coltello

I primi segni di insofferenza subito dopo aver superato la stazione di Pavia: "A che ora arriviamo?", ha iniziato a chiedere mostrando il braccio destro ingessato. Appena uno degli altri passeggeri, un diciannovenne di origine tunisina, gli ha risposto dicendogli "Tra dieci minuti", ha tirato fuori un coltello e gli si è avventato contro, colpendolo all’avambraccio e di striscio a una guancia. Poi si è avvicinato a una cinquantacinquenne e le si è seduto di fianco, ma il marito coetaneo si è subito alzato per difendere la moglie: pure lui è stato colpito da G.G. con un fendente al sopracciglio.

Non basta: nel mirino è finito un quarantaseienne, che per fortuna se l’è cavata con un taglio superficiale alla fronte. Pochi secondi dopo, il diciannovenne originario di Genova, con precedenti per rissa e resistenza, si è diretto verso un altro vagone, ma nel passaggio tra uno scompartimento e l’altro ha perso la lama di sei centimetri, recuperata dal capotreno. A Rogoredo, sono saliti sull’interregionale 3098 La Spezia-Como gli agenti della Polfer e di tre equipaggi delle Volanti: il ragazzo, bloccato a fatica e portato negli uffici della polizia ferroviaria, ha iniziato a dare in escandescenze, urlando "Vi ammazzo tutti". Arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e indagato per tentato omicidio, il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto la custodia cautelare a San Vittore. N.P.