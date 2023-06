Ragazzino falciato da moto in corsa a Cernusco: gravi condizioni per lui e conducente

Ha inseguito un pallone sfuggito sulla strada ed è stato falciato da una moto in corsa. Un ragazzino di quindici anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Niguarda, mentre il conducente del mezzo è in cura al San Raffaele. L’incidente è avvenuto alle 16.30 di ieri in via Leonardo da Vinci, una delle arterie principali di Cernusco sul Naviglio. È bastato un attimo di distrazione in un pomeriggio di relax domenicale, lungo il rettilineo che costeggia condomini, aree verdi e lambisce l’ospedale Uboldo: la palla che rotola oltre il marciapiedi sull’asfalto e l’adolescente che corre a recuperarlo nell’esatto istante in cui arriva il diciannovenne in sella alla motocicletta. Un impatto secco, violento. Il corpo del più giovane finisce a terra per la forza d’inerzia, il mezzo sbanda e provoca la rovinosa caduta il conducente. Sono in tanti ad assistere allo schianto: passanti, residenti. Alcune decine di persone scendono in strada, partono le telefonate ai soccorritori. La situazione sembra molto critica.

La centrale del 118 spedisce in città due ambulanze e l’automedica. Nel frattempo, decolla anche l’elisoccorso: un dottore scende dal velivolo che atterra, per pochi istanti, nel vicino spazio del Parco dei Germani. La strada è sbarrata e il traffico deviato, per consentire ai paramedici di caricare i feriti e ripartire verso gli ospedali. L’indagine sulla dinamica spetta ora agli agenti della polizia locale. Ai sanitari del Niguarda e del San Raffaele la cura dei traumi riportati dai due giovani, le cui condizioni sembrerebbero serie ma stabili.

Barbara Calderola