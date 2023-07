Raffica di schianti Centauro gravissimo

Raffica di incidenti stradali ieri pomeriggio nell’hinterland milanese. Il più grave è avvenuto poco prima delle 18 sulla Sp 164 all’intersezione con la strada per Zunico fra una moto e un’auto. Ad avere la peggio il conducente della moto finito in codice rosso al San Matteo di Pavia. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118 di Milano e la polizia locale di Locate. Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche due bambini di 9 e 12 anni e la mamma di 31, medicati sul posto. A causa dell’incidente la provinciale che collega San Giuliano a Locate è rimasta bloccata per oltre un’ora e il traffico è stato deviato sulla 412 della Valtidone. Altro grave incidente stradale a Settala sulla provinciale 415. Anche in questo caso uno scontro auto-moto e ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote ricoverato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di San Donato. Infine due incidenti, sulla A4 nel tratto Cormano Sesto, poco dopo le 20. Il primo è stato un tamponamento a catena con due feriti (direzione Sesto), il secondo poco dopo sulla carreggiata opposta, provocato da curiosi. Inevitabili code chilometriche in entrambi i sensi di marcia. Mas.Sag.