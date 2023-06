Raduno di Fiat 500, 60 auto invadono la piazza centrale della città!

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati della mitica Fiat 500. Oltre 60 autovetture hanno invaso la piazza centrale della città per il 16esimo raduno organizzato dall’associazione NoCinquinoNoParty. Il fascino intramontabile per la piccola quattro ruote ha raccolto anche ieri numerosi partecipanti provenienti dal nord Italia per assistere a questo avvenimento. Nella splendida cornice del centro culturale Cascina grande c’è stata l’esposizione pomeridiana delle auto. La celebre 500 ha segnato una vera e propria svolta nella società italiana e, anche se oggi tante cose sono cambiate, nel cuore di molti è rimasta cara l’immagine della vecchia 500, simbolo di un’Italia in crescita, che ripartiva da zero. Ancora oggi la più famosa tra le utilitarie è una sorta di "oggetto del desiderio" per chi ne ha posseduta una e magari non ce l’ha più. L’associazione NoCinquinoNoParty nasce da un gruppo di amici appassionati che condividono la passione e organizzano raduni in tutta Italia, ma anche all’estero.