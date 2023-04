Raddoppia lo sportello Coffee Supporto per trovare lavoro o risolvere problemi familiari

di Laura Lana

Nel 2020 era nato Coffee, un servizio di ascolto, confronto e attività concrete per la ripartenza nella Casa della cittadinanza di viale Abruzzi 11. Un progetto sviluppato dall’azienda speciale Ipis, Insieme per il sociale, che era legato all’emergenza. "Un’opportunità nuova offerta alle nostre comunità per rispondere alle sfide che stiamo attraversando – aveva spiegato l’assessore ai Servizi sociali Valeria De Cicco –. L’idea è quella non solo di permettere ai cittadini di condividere le loro necessità, ma anche di farli sentire protagonisti del cambiamento, coinvolgendoli nelle diverse attività".

Oggi Coffee raddoppia e apre anche a Sant’Eusebio con un nuovo spazio dedicato a cittadini e famiglie e un nuovo progetto. Nello sportello di via Alberto da Giussano 3C si potrà ricevere supporto nella ricerca del lavoro, imparare a gestire correttamente il budget familiare, gestire in autonomia pratiche, prenotazioni e pagamenti online verso enti pubblici e sanitari oppure affrontare problematiche dell’essere genitori. "La volontà è quella di mettere le persone al centro e creare uno spazio in cui offrire supporto, ascolto e tempo per fermarsi a ragionare insieme sulla propria situazione personale, lavorativa e familiare, cercando nuove opportunità e spunti per ripartire", spiegano i protagonisti del programma, che coinvolge anche diversi soggetti del terzo settore che operano sul territorio, come ASP Mazzini, cooperativa A&I, cooperativa Sociale Stripes e cooperativa Il Torpedone.

Lo sportello sarà aperto dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 13, ad accesso libero. Sant’Eusebio continua ad acquisire nuovi servizi: oltre a questo, anche l’hub antispreco alimentare e il nuovo asilo nido e centro polifunzionale per le famiglie dedicato a Maria Cristina Cella Mocellin che è stato inaugurato a febbraio.

Oltre alla doppia sede a Cinisello, Coffee è presente anche a Cusano Milanino nella sede dei servizi sociali di via Alemanni 2 e a Cormano in municipio con lo sportello Tiramisù per offrire informazioni sulle misure di sostegno al reddito, sui servizi del territorio o su forme di orientamento per migliorare una situazione di vulnerabilità anche temporanea.