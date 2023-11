Raccolti in sei mesi 74 "Sos". Sempre più giovani chiedono aiuto

Settantaquattro donne accolte, 51 delle quali italiane, nel primo semestre 2023. Di queste, 45 donne hanno un lavoro, 17 sono disoccupate, una casalinga, una pensionata, due studentesse. Per la maggior parte si tratta di donne dai 26 ai 55 anni, ma aumenta la fascia 26-35 anni. In quasi tutti i casi i responsabili di violenze e abusi sono mariti, conviventi o ex. Violenza fisica, psicologica, sessuale e anche economica, in ambito domestico. In otto casi la richiesta di aiuto è stata spontanea, sono state le donne a chiamare il pronto intervento. In altri casi sono state le forze dell’ordine, i servizi sociali o l’ospedale a fare la segnalazione. Al momento vivono in protezione in case d’accoglienza otto donne, cinque delle quali insieme ai loro figli. Dall’aprile 2018 a oggi sono state accolte 979 donne, in media una richiesta di aiuto ogni 2 giorni.

Sono i dati resi noti dal Centro antiviolenza Hara, punto di riferimento per le donne vittime di maltrattamento nell’area territoriale rhodense e garbagnatese, operativo con due sedi, una a Rho e l’altra a Bollate. La Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza che cade domani è l’occasione per fare un bilancio dell’attività, rilanciare i progetti e promuovere nuove campagne di informazione e sensibilizzazione. "La violenza contro le donne rappresenta un importante problema di sanità pubblica, oltre che una violazione dei diritti umani, e le conseguenze possono determinare per le donne isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli – spiegano gli operatori –. Quando parliamo di violenza ci riferiamo non solo alla violenza fisica e sessuale ma anche alla violenza economica, psicologica, assistita e azioni di stalking. I centri antiviolenza Hara sono un punto di riferimento di ascolto, accoglienza e messa in protezione".

Per segnalazioni e richieste di aiuto il Centro antiviolenza Hara risponde al numero 335-1820629 ed è gestito dalla Fondazione Somaschi. Ogni giorno garantisce diversi servizi a titolo completamente gratuito: ascolto e sostegno psicologico, consulenza e assistenza legale, orientamento e supporto nella ricerca di lavoro, accompagnamento all’autonomia abitativa. Nei casi più critici è prevista anche l’accoglienza nelle case rifugio.

"Ci sono storie che colpiscono l’immaginario collettivo per la brutalità della violenza e per la giovane età delle vittime, ma dobbiamo tenere conto che se veniamo a conoscere la storia di Giulia o di altre donne, ce ne sono molte altre che restano nell’ombra – spiega l’assessore alle pari opportunità, Alessandra Borghetti (nella foto) –. Occorre lavorare per dare a chi cerca aiuto l’opportunità di non sentirsi da sola, ma occorre soprattutto educare a vivere relazioni non all’insegna del possesso, del controllo, ma della cura vicendevole e del rispetto per la libertà di ogni donna".