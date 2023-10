Raccolta fondi per Milena. La comunità queer si mobilita: "Tante spese dopo il coma"

È stata per anni un punto di riferimento del mondo Lgbtqi+ milanese e non grazie a Lezpop, primo sito italiano di informazione e cultura Lgbtq+ al femminile, oggi non più attivo, che "aveva acceso una luce sul mondo lesbico, bisessuale e queer. Per noi è stato fondamentale: per sentirci bene ed essere ciò che più desideravamo". Due anni fa Milena Cannavacciuolo mentre si trovava a Venezia per lavoro, ha avuto una grave emorragia cerebrale. È stata a lungo in coma e i medici temevano che sarebbe rimasta in stato vegetativo, ma lentamente è riuscita a riacquistare coscienza. "Oggi Milena è tornata a casa", scrivono sul suo profilo Facebook le amiche e Marina e la compagna di Milena.

"Riesce in parte a controllare il braccio destro, ma non può muoversi da sola né parlare, e si alimenta con la nutrizione artificiale. Comunica attraverso una tavoletta alfabetica o il computer, ha bisogno di proseguire la riabilitazione con il fisioterapista e il logopedista e di assistenza continua, anche per gestire il diabete di cui soffre da quando aveva 15 anni". La sfida verso il recuperto fisico però si è dimostrata gravosa sul piano finanziario "poiché le risorse pubbliche non sono sufficienti a coprire i costi medici e assistenziali necessari".

Per rispondere a questa necessità Marina e le tante amiche di Milena hanno lanciato “Un appello d’amore“, una campagna di crowdfunding dal titolo #lottopermile. Sono necessari almeno 60 mila euro, si legge nell’appello, e ogni contributo, anche il più modesto, assume un ruolo essenziale in questa lodevole iniziativa.

Si apprende che mensilmente, per le cure di Milena Cannavacciuolo sono necessari circa 5mila euro per le badanti e tra i 700 e i 1000 euro per i farmaci e i presidi medico-sanitari che non vengono coperti (o vengono coperti solo in parte) dall’assistenza sanitaria pubblica. Senza contare l’affitto. "Milena riceve 800 euro al mese tra accompagnamento e pensione di invalidità, a cui si aggiungono 1.200 euro al mese di contributo regionale riservato alle persone non autonome – spiegano gli amici dell’attivista –. Milena infine ha un reddito mensile di 1.200 euro lordi. Ogni mese dunque spendiamo circa 3.400 euro in più rispetto alle entrate. I soldi raccolti serviranno a coprire questa differenza". A meno di 24 ore dall’appello, apprendiamo, sono stati raccolti già più di 25mila euro.

Red.Mil.