"Raccolta firme anti pedonalizzazione"

Una raccolta firme promossa da cittadini contrari alla pedonalizzazione di via Lambrate. Lo segnala il consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati (Fratelli d’Italia) in una nota, schierandosi dalla parte di questi abitanti.

La Giunta comunale ha deciso di procedere alla pedonalizzazione di un tratto di via Lambrate, immediatamente a nord dell’incrocio con via Casoretto, in via sperimentale e temporanea sino al 31 dicembre 2024. Nella delibera approvata un mese fa si legge che "via Lambrate, ora a senso unico in direzione sud, diverrebbe così a fondo cieco e, necessariamente, dovrà essere gestita a doppio senso nel tratto a nord della nuova area pedonale e sino a via Leoncavallo. È pertanto necessario che, nell’ultimo tratto sud della via Lambrate, a ridosso della nuova area pedonale, venga realizzata una piazzola per l’inversione di marcia". L’atto dell’esecutivo di Palazzo Marino precisa che gli interventi descritti sono di natura sperimentale e temporanea. Si ricorda pure che "il Municipio 3 si era espresso a favore della proposta. Ma "sappiamo bene – tuona Cagnolati – che tutto ciò che è sperimentale si trasforma in definitivo. Questo progetto provocherà l’eliminazione di posti auto, via Leoncavallo sarà ancora più trafficata e l’area pedonale molto probabilmente attirerà frequentazioni fino a Tarda notte, bivacchi e rumori molesti in una zona limitrofa a piazza Durante già in situazione di degrado e abbandono. Per questo dico no a questo progetto e ho subito aderito alla raccolta firme partita dai residenti contrari al progetto". M.V.