Raccolta di arredi per le case dell’autonomia

Raccolta solidale per l’alloggio dedicato alle donne vittime di violenza. C’è tempo per dare il necessario, entro il 31 luglio. L’altra sera durante il summer fest le operatrici del centro antiviolenza Hara di Rho e Bollate erano presenti con un banchetto per dare informazioni e per promuovere la raccolta solidale a favore dell’alloggio di Rho, sequestrato alla criminalità organizzata e dedicato ad avviare percorsi di autonomia abitativa post protezione per donne vittime di violenza, all’interno del progetto “Seconda stella”. Per questo motivo si cercano diversi oggetti casalinghi, che potranno essere donati e consegnati ai servizi sociali del Comune di Rho, in via de Amicis 10 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 fino al 31 luglio. Occorrono attaccapanni piantana o muro, porta ombrelli, set di bicchieri, grembiuli, guanti da forno, presine, kit di mestoli, la Moka di varie misure, padelle di varie misure, pentole da pasta da cinque litri, pentolini kit piatti da 18 pezzi. E poi kit posate, scolapasta, sottopentola, strizza insalata, strofinacci, taglieri, set tazze per colazione, set tazzine caffè, tovaglie, no rotonde. Coperte singole, completi lenzuola una piazza, completi lenzuola una piazza e mezza, appendini per accappatoi adesivi, lavagna da bacheca, kit di asciugamani da 3 pezzi, piantana porta asciugamani, porta rotolo carta igienica da terra o da muro, scopino per wc, ferro da stiro e altro ancora. Informazioni: servizi sociali Comune di Rho 02.93332328. Il progetto Seconda stella, sostenuto economicamente da Fondazione comunitaria Nord Milano e cofinanziato dagli Ambiti territoriali di Rho e Garbagnate, supporta con due alloggi sequestrati alla criminalità organizzata, percorsi di autonomia abitativa post protezione per le donne vittime di violenza.

Davide Falco