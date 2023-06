Milano, un quintale di droga a casa e in un magazzino: arrestato 34enne

Milano, 30 giugno 2023 – Almeno 100 chili tra hashish e cocaina nascosti in un magazzino e in casa. Per questo, un 34enne italiano è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Milano.

A incastrare il giovane sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato Monforte Vittoria, che nei mesi scorsi avevano ricevuto numerosi esposti dai residenti di zona Dateo che segnalavano continui episodi di spaccio. Dopo aver indagato, i poliziotti si sono concentrati sul 34enne, che è risultato avere dei precedenti.

Giovedì pomeriggio, poco dopo le 17, gli investigatori hanno visto l'uomo entrare in un magazzino di via della Commenda per poi uscire un'ora dopo. In quel momento, gli agenti hanno deciso di intervenire.

All'interno del box, nascosti sotto del materiale edile sono stati rinvenuti e sequestrati 73,650 chili di hashish suddivisa in panetti. All'interno della sua abitazione, in piazzale Dateo, i poliziotti hanno inoltre sequestrato nella cucina e nella camera da letto ulteriori 27,30 chili di hashish e 420 grammi di cocaina. Il 34enne è stato portato in carcere a San Vittore.