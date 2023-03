Quinta corsia dell’A8 Milano Laghi Al via la fase finale dei lavori

Al via la fase finale delle lavorazioni per la realizzazione della quinta corsia dell’Autostrada A8 Milano Laghi nel tratto compreso tra la barriera di Milano Nord e l’interconnessione con l’autostrada A9 Lainate-Como Chiasso. Il progetto è stato realizzato da Autostrade per l’Italia con un investimento complessivo di circa 147 milioni di euro. Secondo il cronoprogramma condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e gli Enti Territoriali i lavori saranno completati per agosto 2023. "Nei giorni scorsi è stato raggiunto un importante obiettivo con il completamento delle lavorazioni di ampliamento in direzione Milano - fanno sapere da Autostrade -. La realizzazione della quinta corsia consente infatti di iniziare la fase finale delle lavorazioni, limitando l’impatto sulla viabilità. La fine dei lavori è prevista entro il terzo trimestre del 2023". Ro.Ramp.