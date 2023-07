Quindici fendenti al fratello Arrestato per tentato omicidio

di Laura Lana

Era riverso a terra, completamente ricoperto di sangue. Sul corpo diverse ferite da arma da taglio, una anche sulla testa. Era chiaro che fosse stato accoltellato. Quando gli agenti della squadra volante sono arrivati, la vittima era in stato di semi incoscienza. È stata trasportata d’urgenza in pronto soccorso: per fortuna, non è in pericolo di vita, ma poteva bastare un colpo in un altro punto perché quell’aggressione gli fosse fatale. È stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio un sudamericano classe 1986, T.B.S. J.J.C., già noto alle forze dell’ordine per altri precedenti e soprattutto fratello della vittima. Diverse le chiamate preoccupate al 113, che hanno portato i poliziotti in via 2 Giugno, in pieno centro storico. L’accoltellato è stato trovato poco distante dal luogo delle segnalazioni. Subito è stato chiaro che fosse successo qualcosa prima, in casa, perché diverse testimonianze al numero unico delle emergenze parlavano di una violenta lite domestica. Così, gli operatori del commissariato di Cinisello si sono recati subito all’appartamento, che vittima e aggressore condividevano. Alla richiesta di aprire la porta, il 37enne si è barricato in casa. Per entrare nell’alloggio, c’è stato bisogno dell’intervento anche dei vigili del fuoco, che sono stati chiamati dai poliziotti. La porta è stata così sfondata e gli operatori sono potuti entrare, trovandosi di fronte un uomo completamente in preda all’alcol. Capendo che non c’era modo di fuggire, l’accoltellatore non ha opposto resistenza e si è consegnato. Entrambi regolari sul territorio nazionale, i due lavorano e in passato non avevano mai segnalato problemi di convivenza: le forze dell’ordine non erano mai dovute intervenire, infatti, per risse, litigi o altre segnalazioni da parte dei vicini. Ancora non è chiaro il motivo che abbia fatto scoppiare la lite, che è poi degenerata. Per ora non si ipotizzano problemi di denaro, ma futili motivi che avrebbero innescato un diverbio. L’alcol, assunto in grandi quantità da entrambi, avrebbe poi aggravato la situazione fino a far perdere il controllo al 37enne. Da una prima ricostruzione, l’aggressore avrebbe iniziato a colpire il fratello in casa, per poi continuare in strada, dove è stato ritrovato dagli agenti. Quindici fendenti sono stati contati sul suo corpo. La vittima è stata colpita ovunque con due coltelli da cucina, che sono stati ritrovati nell’appartamento e che sono stati sequestrati: sulle braccia, sulla schiena, anche un colpo sulla testa.