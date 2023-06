"Qui dopo 9 ore di treno Ma lui di certo lo merita"

Di fronte ha la Madonnina. "Ma non sono qui per lei: sono a Milano per rendere omaggio a Silvio. E per farlo sono partito ieri sera (martedì per chi legge, ndr) da Bari con il treno (circa 9 ore di viaggio, ndr)". Lo racconta Vincenzo Tumolo, ex commercialista 78enne.

Quando si è messo in viaggio?

"Alle 21.40 è partito il treno da Bari. Sono venuto qui da solo ma la mia famiglia mi appoggia. Anzi, sono qui anche a nome dei miei cari".

È da solo in piazza?

"Con me c’è mio nipote Antonello, che studia a Milano, e che mi ha accolto e accompagnato. Mi sono seduto sul gradone di un lampione dal quale si vede il maxi schermo, così potrò seguire da qui la cerimonia".

Come mai ci teneva così tanto a essere a Milano oggi?

"Perché stimo immensamente Berlusconi. Non gli ho mai parlato di persona, l’ho visto una volta a un comizio, a Bari, e gli sono stato vicino. Ha dato molto all’Italia e non penso sia un difetto l’essere stato "divisivo", come sento ripetere in questi giorni: è vero che o lo si ama o lo si odia. E chi lo odia lo vede come il male assoluto. Tuttora, anche dopo la sua morte".

E lei lo stima soprattutto per cosa?

"Per tante cose. Per esempio, per aver immaginato la ”grande riforma epocale della giustizia” e averci lavorato per anni. Nella sua idea, ci sarebbe dovuta essere la separazione delle carriere tra giudici e pm e un’Alta Corte di Disciplina per giudicare i magistrati. Io sono d’accordo".

Oggi è emozionato?

"Molto. Vedo che la piazza si riempie, che siamo tantissimi sostenitori, segno che Berlusconi fosse molto amato. Era una persona umile e generosa, che non vedeva la cattiveria negli altri e che per il suo modo di essere scatenava invidie".

M.V.