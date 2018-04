Milano, 17 aprile 2018 - Il questore di Milano, Marcello Cardona, ha revocato la licenza ai gestori di due locali e sospeso la licenza ad altri otto, sette in città e uno a Legnano. Lo ha annunciato la stessa questura spiegando che il decreto di revoca della licenza ha riguardato i titolari del "Bar Lina" di via dei Panigarola 2 al Corvetto, e del "Bar Andalusia" (con insegna "Bar Jolly") in via Neera 22, in zona Stadera, ritenuti ritrovo abituale di persone pregiudicate e pericolose, e in particolare di spacciatori.

Il primo locale era già stato destinario di tre decreti di sospensione della licenza (nel marzo 2015 per 10 giorni, nel dicembre 2016 per 15 giorni, nel giugno 2017 per 15 giorni) durante l'attuale gestione, e di altri due durante quella del precedente titolare. Il "Bar Jolly" invece era già stato raggiunto, tra il 2014 e il 2017, da cinque provvedimenti di sospensione della licenza per un totale di 135 giorni sotto l'attuale gestione, e di un altro provvedimento per 20 giorni durante la precedente gestione. Le sospensioni della licenza, notificate tra il 6 e il 17 aprile scorsi, hanno riguardato invece la "Discoteca Amaranta Club" di via Guido De Ruggiero 6 in zona Gratosoglio (15 giorni) perché teatro di diversi episodi di violenza e per questo già sottoposta ad altri due sospensioni di 15 giorni. La "Discoteca Volt" della centralissima via Crocefisso 27 (10 giorni dal 13 aprile scorso perché "luogo frequentato da

persone pregiudicate, prevalentemente per reati inerenti agli stupefacenti e perché presso la stessa si sono verificati diversi episodi di violenza". La pizzeria d'asporto "Mondial Pizza" di viale Monza 38 a Milano (15 giorni) perché "nonostante un decreto di sospensione di 15 giorni del 26 luglio scorso il locale continua a costituire un concreto pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini" in quanto frequentato abitualmente da spacciatori. Il "KTV Karaoke" di via Ludovico di Breme 50/g in zona Villapizzone (10 giorni), per episodi di violenza e droga registrati dopo la sospensione della licenza per una settimana avvenuta l'8 maggio 2017 "per problematiche connesse alla cattiva frequentazione e al rinvenimento di sostanze stupefacenti". La "Pizzeria Bar San Giovanni" di via Achille Fontanelli 13 in zona Bruzzano (10 giorni) per vicende legate agli stufacenti. Il "Come stai… cafè" di via Antona Traversi 20 in zona Quarto Oggiaro (15 giorni) già destinatario di due provvedimenti di sospensione della licenza per 7 giorni emessi nel luglio 2015 e nel marzo 2017, perché "dai controlli effettuati dagli agenti è emerso che numerosi individui pregiudicati sono abituali avventori del locale". Il "Bar paninoteca punto d'incontro" di via Longarone 18/4 sempre in zona Quarto Oggiaro (15 giorni), già raggiunto da due identici provvedimenti nel marzo 2016 e nel giugno 2017, "allo scopo di porre un freno alla presenza di persone pregiudicate e pericolose nel locale, nell'interesse della collettività".

L'ultimo provvedimento riguarda invece la sala bingo di via Alberto da Giussano 14/16 a Legnano (15 giorni), perché dai controlli effettuati da polizia e carabinieri il locale è risultato "frequentato da soggetti pregiudicati" e si sono verificati eventi violenti.