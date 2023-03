Quello spicchio di Milano terra di nessuno

Giulio

Mola

A pochi passi dai lussuosi hotel grattacielo in zona stazione e dai locali della movida che “animano“ Nolo, il quartiere più eterogeneo della città, c’è un miniquadrilatero di cemento dove ogni giorno s’intrecciano benessere e disperazione, normalità e solitudine. Da via Ferranti Aporti a viale Brianza, svoltando su via Macchi fino a via Palestrina, è un viavai di italiani e stranieri, di pendolari e di turisti, di bambini portati dai genitori al nido e di studenti che frequentano medie e liceo. Chi abita in quei palazzi con vista sul caotico piazzale Loreto, sa però di doversi sempre guardare le spalle.