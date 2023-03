"Quel sottopassaggio non può più attendere"

"Da troppo tempo il sottopasso pedonale e ciclabile di via del Riccio è abbandonato al degrado". Inizia così la petizione online sulla piattaforma Charge.org, lanciata da Antonio Trimarchi, per chiedere un intervento all’amministrazione. La raccolta firme ha già ottenuto oltre 160 adesioni. Nonostante sia un punto strategico all’interno del quartiere, per collegare il rione Vittoria all’area del Carroponte, da anni la struttura è in cerca di un restyling. "Utilizzato alternativamente come vespasiano pubblico per la notte, area libera per writer improvvisati o come deposito di rifiuti di varia natura", si legge nella petizione che è corredata anche da diverse fotografie, che documentano lo stato in cui versa il sottopassaggio, che "a oggi è in completo stato di abbandono e in parte nemmeno illuminato".

Nel 2016 l’allora amministrazione aveva aperto un bando per la riqualificazione, all’interno del progetto di rigenerazione urbana "Tutta mia la città" finanziato anche da Fondazione Cariplo: la call era dedicata a giovani designer e progettisti e chiedeva la presentazione di un piano a bassa manutenzione del valore massimo di 30mila euro. Ne erano arrivati 9, che erano anche stati esposti in una mostra, ma il sottopassaggio di via Del Riccio e via Venezia è rimasto nel degrado. "Sporcizia, olezzo e scarsa (o nulla) illuminazione lo rendono impraticabile in condizioni di sicurezza e igiene pubblica.Si tratta di un sottopasso importante per tutto il quartiere e non solo, essendo il più facile punto di accesso al Carroponte dalla fermata Sesto Marelli. Chiediamo all’amministrazione di Sesto di porre rimedio, ripristinando l’illuminazione, il decoro e installando un sistema di videosorveglianza". La.La.