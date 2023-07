Quel rito stanco tra guizzi creativi e ceralacca

Elena

D’Incerti*

Lo scrutinio finale è un miraggio, ma si avvicina. Intanto i giorni scorrono come sempre in compagnia dell’implacabile pendolo schopenhaueriano che ci ricorda che l’esistenza è un pendolo che oscilla tra noia e dolore, dell’alienazione (di tutti), della dialettica pessimismo storico e cosmico (ah, se Giacomo sapesse che parliamo di lui riducendolo a formulette!), delle forme tragiche e squadrate di Guernica. Ogni tanto arriva un candidato brillante che spazia tra saperi e passioni e gioiosamente ci conduce a prendere una boccata d’aria fuori dai suoi sudati manuali scolastici. C’è chi sostiene orali in linea con il suo profilo di studente e chi, per l’occasione, sfodera la prova della vita o al contrario rimane al di sotto delle aspettative. Ripristinate le commissioni miste, i candidati si muovono comunque con cautela: a volte un po’ rattrappiti nel perimetro delle singole discipline o spaventati dalla presenza di docenti sconosciuti che, per inciso, spesso sono più premianti dei commissari interni: noi valutiamo infatti un esame al di là della carriera già fotografata un mese fa dal credito in uscita. Ci saranno inevitabilmente difformità tra scuola e scuola e pesino tra una commissione e l’altra. Proposte ideali? Perché non pensare a una prova scritta multidisciplinare e multimediale che, come il colloquio, parta da un testo, un’immagine, una citazione; seguita da una discussione di quanto prodotto? Una prova meno nozionistica, ma che sia frutto di un quinto anno laboratoriale non ridotto a una corsa al completamento di programmi non completabili. Prova di metodo, di maturità critica, di creatività. L’alternativa è proseguire con un rito stanco di cui gli studenti, il giorno dopo l’orale si saranno già dimenticati, voto compreso. Se penso alla fatica che ci costa la compilazione di ogni singolo passaggio amministrativo fino al liberatorio sigillo rosso di ceralacca!

* Docente lieco Beccaria