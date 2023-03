"Quel cioccolato sapeva di casa"

Tra i ricordi più dolci, il cioccolato del venerdì sera. Tra quelli che ancora le fanno storcere il naso, a quasi 80 anni, che compirà il 19 luglio, "la messa alle 7 del mattino e le punizioni per la mia esuberanza. Dovevo stare in piedi, appoggiata a una pianta. Un giorno, prima di partire per la colonia, lanciai stizzita delle prugne. Ma l’educatrice non mi punì mai perché dopo la vacanza tornai a casa per sempre. Avevo 13 anni". Marina Sacchi racconta di quei giorni come se li stesse vivendo ancora, tanto sono nitide nella sua mente le scene che da ex Stellina porta scolpite nel cuore. "Non mi mancava nulla. Avevo un tetto, cibo, ero seguita e potevo studiare". Orfana di padre, è entrata in collegio a 7 anni raggiungendo la sorella maggiore Roberta. "È morto quando avevo 8 mesi e sono cresciuta con la mamma e la nonna. La mamma lavorava in una fabbrica di dolci e mi portava sempre il cioccolato". In corso Magenta, lo stesso dolce distribuito al venerdì le ricordava casa. Una volta fuori dal collegio, Marina ha lavorato come impiegata, si è sposata ed è diventata mamma di tre figli. Oggi è nonna di due nipotini. M.V.