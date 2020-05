Circa 4mila domini italiani su Internet registrati a tema ‘covid’ in poche settimane: al primo posto la Lombardia, seguita da Lazio e Emilia Romagna. La tipologia dei servizi e delle attività associati riguarda soprattutto news sul

virus, informazioni sanitarie e vendita on line. Lo attesta il Registro .it, con sede operativa nell’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr. L’osservatorio, ideato dall’Unità sistemi e sviluppo tecnologico del Registro .it, evidenzia che dall’inizio di febbraio a oggi sono stati registrati circa 3.922 nuovi domini “.it” legati al tema Coronavirus: il dato è comunque in continua evoluzione. La top ten dei termini usati in questi domini è: coronavirus, covid19, covid, mascherine, mask,

virus, mascherina, Italia, free, antivirus. Se la Lombardia è al primo posto in Italia come regione, Milano è di gran lunga prima come provincia.