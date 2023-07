Quattro incidenti mortali in 8 mesi Cerca e Sordio-Bettola le più pericolose

di Alessandra Zanardi

Quattro incidenti mortali in otto mesi, le provinciali del Sud-Est Milanese fanno paura. È pesante il tributo di sangue versato sulla Cerca e la Sordio-Bettola, arterie che mettono in collegamento tra loro diversi Comuni della zona e che dallo scorso autunno a oggi hanno fatto registrare numerosi scontri, in alcuni casi gravissimi. L’ultimo risale a mercoledì pomeriggio, sul tratto medigliese della Cerca, all’altezza di un vecchio distributore di benzina dismesso. Nello scontro fra un camion e una Nissan Qashqai ha perso la vita un automobilista 65enne di Spino d’Adda, per il quale i soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili. Pochi mesi prima, a marzo, si sono registrati due incidenti mortali: il primo, sulla Cerca all’altezza di Colturano, ha avuto come vittima un automobilista 55enne di Pioltello; il secondo, sulla Sordio-Bettola, è costato la vita a un motociclista melegnanese di soli 19 anni. Lo scorso novembre, sulla Cerca, aveva perso la vita un centauro 60enne di Mediglia. Posto che fattori individuali come alta velocità e sorpassi azzardati possono agire da moltiplicatori dei rischi, le due provinciali aspettano da tempo interventi per favorire la sicurezza.

"In accordo con gli enti superiori – spiega il sindaco di Mediglia Gianni Fabiano –, stiamo cercando di accelerare le procedure per la realizzazione di due rotatorie sulla Cerca, una all’altezza di via Buozzi a Mediglia, l’altra all’altezza di via Addetta a Tribiano. Un accorgimento per garantire maggiore sicurezza lungo un’arteria interessata anche da una significativa percentuale di traffico pesante. Le rotatorie andranno a interrompere un rettilineo, dove oggi, purtroppo, a volte si corre". "Il progetto esecutivo – entra nel dettaglio Fabiano – è già stato approvato; appena possibile verrà bandita la gara per l’esecuzione delle opere, il cui costo complessivo, 2 milioni 200mila euro, è finanziato da Regione Lombardia".

E risale a pochi mesi fa l’appello del sindaco di Colturano Giulio Guala, che aveva invitato la Città Metropolitana di Milano ad aprire un tavolo di confronto coi Comuni sul tema delle due provinciali. Tra le richieste, anche quella d’installare autovelox per fare da deterrente all’eccesso di velocità."Restano sempre validi gli inviti alla prudenza e al rispetto del codice della strada", aggiunge Fabiano, con un appello al senso di responsabilità dei singoli conducenti.