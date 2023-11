Quattro donne, Catullo, la rosa dei venti (e il segreto del buongiorno)

Negri

Quel mattino, a dispetto delle solite previsioni infauste e del solito malumore preventivo, lui si sentiva proprio bene. Non c’era da vergognarsene. Andò incontro all’ora del caffellatte quasi correndo. Aveva molte cose da dire e molte cose da fare. Cominciò dalle prime, gli veniva più facile. Da venditore di specchietti - non solo per le allodole – e di elisir di giovinezza, sentì il cuore gonfiarsi e i pensieri frullare di parole. Da riversare, in discreta buona fede ed esteso narcisismo, sul primo malcapitato. Anzi, sulla prima: le donne lo ispiravano di più. Meglio se due. O tre. Quel mattino, per circostanze assai favorevoli, ne aveva a tiro ben quattro disposte ad ascoltarlo. Il suo benessere interiore si stava diffondendo alle cose intorno, come una marea montante. Gli venne di parlare di Valerio Catullo, quello in viaggio per le illustri città dell’Asia, quello disperso tra varie e diverse vie di terra e di mare, quello nel suo resort di Sirmione a inseguire barbagli di sole e di lago e di gaie risate per le stanze sonore. Si sentiva ispirato, si sentiva ascoltato, si sentiva capito. Così parlò del rosmarino, che ha aroma classico, di sponde portuose e latine. Lasciò l’orto di Catullo e si fece spettinare da tutti i venti della rosa, partendo dal favonio che feconda le cavalle – le quattro uditrici risero, stupite – e proseguendo con le scorribande del mistral che si scapicolla giù per la valle del Rodano, il fiume delle rose, per correre in mare aperto strinando le onde. Che bel mattino terso, per lui. Che grande tempo. Planò con un levante autunnale alla casa dei doganieri e poi con un bel salto finì nella Martello Tower di Dublino, dove Stephen Dedalus si fa pigliar per i fondelli da un solenne e paffuto Buck Mulligan. Basta così. Liberò le uditrici, che frullarono via come tortore. Assaporò il suo mattino, libero, leggero, felice. Il motivo più intimo di tale grazia? Un’ora prima, nel chiuso del suo bagno, dopo avere lottato contro la renitenza dei suoi intestini, aveva ritrovato, ormai insperata, la sua naturale regolarità.