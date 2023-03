Quasi 500 nuove attività ma in 600 si sono arrese

Attività che chiudono per sempre e altre che portano nuova linfa, aprendo i battenti nonostante la presenza dei cantieri. Com’è la situazione nella zona di Giambellino-Lorenteggio? Secondo i dati del registro imprese sono 10.038 quelle attive nei cap 20146, 20147 e 20152, che corrispondono alle zone di Giambellino, Lorenteggio e dintorni. Di queste 1.747 risultano “vive“ a febbraio 2023 nei settori del commercio al dettaglio e nella ristorazione, incluse gelaterie, bar e ristoranti. Il bilancio tra chi ha aperto e chiuso, però, al momento è a favore di chi ha gettato la spugna: in quattro anni, da inizio 2019 a oggi, nel commercio e nella ristorazione, nella zona si contano 498 iscrizioni di imprese.

Nello stesso periodo e negli stessi settori però ci sono state 601 cessazioni di imprese.

Da considerare, però, che nel calderone delle “cessazioni“ rientrano anche i cambiamenti di impresa (cioè potrebbe essersi iscritta diversamente, figurando tra le nuove). Su via Lorenteggio se ne contano 111, sempre nei settori del commercio al dettaglio e ristorazione. Solo su questo asse si contano 42 cessazioni in quattro anni in quei settori e 36 iscrizioni.

M.V.