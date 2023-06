Quasi 135 milioni per 36 superiori "Nessun ritardo, il 64% è già realtà"

di Simoba nallatore

Quasi 135 milioni di euro da investire negli edifici che ospitano le scuole superiori di Milano e hinterland: l’80% ha più di trent’anni, insieme - contando le 5.148 aule e i laboratori - coprono una superficie pari a 30mila appartamenti da 80 metri quadri (e in 34 Comuni ospitano una popolazione di 115.590 studenti). "C’è una narrazione che lega sempre il Pnrr a ritardi su ritardi: qui non è così. Nonostante difficoltà e l’aumento dei prezzi alcuni cantieri sono già conclusi e siamo fiduciosi di spendere tutto nei tempi". Parte da questa premessa del consigliere delegato alla partita, Roberto Maviglia, il viaggio nei cantieri in corso della Città Metropolitana. Un viaggio scandito dalle scadenze "perché entro il 2026 non solo le opere devono essere chiuse, ma anche la rendicondazione". In mezzo ci sono una serie di traguardi intermedi: il prossimo porta la data 15 settembre 2023 quando tutte le opere in programma dovranno essere aggiudicate.

Gli ultimissimi cantieri dovranno essere avviati entro il 30 novembre di quest’anno. "Al momento abbiamo già concluso opere per 3 milioni e 700mila euro e avviato cantieri per 33 milioni - spiega Maviglia - . Per tutte le altre risorse siamo già in fase di gara". "Ventitré opere hanno già raggiunto l’obiettivo - spiega il direttore del settore Programmazione ed Edilizia scolastica, Carlo Campari -, per sei siamo già al collaudo". Cantieri chiusi al Galilei-Tito Livio (dove sono state sistemate le aule con 700mila euro) e al Maggiolini di Parabiago; sono già stati ristrutturati gli spazi didattici del Rebora di Rho per 1.650.000 euro. Sono stati aperti altri 11 cantieri (dal Falcone di Arese al Gadda di Paderno Dugnano). Il nuovo Frisi è in fase di gara, otto opere sono in progettazione (il via libera con il finanziamento è arrivato tra gennaio e marzo).

Dei 135 milioni previsti, spalmati su 36 scuole, 83.823.584 euro sono concentrati sugli istituti milanesi di tutti i quartieri: dal Kandinsky, che avrà facciate e serramenti nuovi) al nuovo edificio del Russel in via Gatti, zona Niguarda. "Pnrr a parte aumenta anche l’investimento negli arredamenti scolastici dopo anni in cui scarseggiavano: 790mila euro contro i circa 200mila degli anni passati", ricorda il direttore Campari. Ne hanno fatto richiesta 59 scuole. Il viaggio si chiude con una consapevolezza: "Le risorse finalmente ci sono, ma non sono sufficienti per rispondere a tutte le esigenze", fa i conti Maviglia. Sono circa 6.500.000 euro le cifre messe in campo ogni anno per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Vorremmo portarle a 7 milioni e mezzo dal prossimo anno, ma divise su 107 autonomie scolastiche sono sempre poche. L’obiettivo è uno: passare dalla manutenzione a guasto a una predittiva. Ma servirebbero dai 15 ai 20 milioni all’anno e ogni anno lo Stato ci chiede di restituire in tasse 130 milioni".