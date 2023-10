Quartiere Rondò sorvegliato a vista: "Strategia anti malamovida a 360°"

Pattugliamenti straordinari, stazionamenti anche pomeridiani e servizi appiedati e anche la rimozione delle panchine in piazza Trento e Trieste. È un’azione a 360 gradi quella che l’amministrazione ha illustrato per migliorare la vivibilità del quartiere Rondò Torretta, che da anni ormai vive una situazione di degrado e che negli ultimi mesi ha visto un’escalation di episodi di violenza, ultimo lo stupro di una 89enne proprio in piazza IV Novembre da parte di un egiziano poi arrestato dai carabinieri. "Solo nel quadrante di piazza Trento e Trieste e vie limitrofe, l’attività del 2023 da parte della polizia locale ha visto 5 arresti, 9 denunce a piede libero, sequestri amministrativi e penali – spiega l’assessore alla Sicurezza Luca Nisco –. Per quanto riguarda a droga abbiamo sequestrato 28,74 grammi di cocaina e ben 3 chili e 72 grammi di hashish".

Il presidio degli agenti è stato aumentato proprio in quella zona, che ad agosto ha visto la nascita spontanea di un comitato di residenti, commercianti e imprenditori che chiedevano interventi al Comune. "Sì, abbiamo tolto le panchine dalla piazzetta ma non abbiamo fatto solo quello – precisa Nisco, dopo le polemiche e le proteste di queste settimane –. Oltre alla repressione, abbiamo provato a scombussolare i piani di chi gravitava su quell’area con cattive intenzioni. Ovviamente non è la soluzione, ma solo il tentativo di togliere una base logistica".

In contemporanea è stato riorganizzato il servizio della polizia locale. "Abbiamo introdotto un’ora di stazionamento serale dalle 22 alle 23 degli agenti e in quest’ultima settimana abbiamo provato a inserire un nuovo servizio dalle 16 alle 19,30 che ridurremo alle 19, per un totale di 4 ore di presidio fisso sulla piazza e sulle zone limitrofe". Una modalità che sarà replicata anche negli altri quartieri della città, con l’obiettivo di far stazionare una pattuglia di ghisa e di far girare a piedi gli agenti, "in modo che possano interfacciarsi con il tessuto sociale di quella specifica parte di Sesto proprio per rafforzare la percezione della presenza dell’ente sul territorio". Con questa mission è stato così reintrodotto il “security point“ a partire da piazza Trento e Trieste. "A oggi in piazza gli agenti hanno contestato oltre 100 violazioni, effettuato 55 daspo e 200 controlli commerciali".