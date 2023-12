Quaranta presepi in mostra. A Groppello l’edizione numero 35

Correva l’anno 1223 quando in un bosco San Francesco d’Assisi diede vita al primo presepio, dopo 800 anni la tradizione che racconta la Natività continua. Inaugurata a Groppello d’Adda la mostra del Presepio alla sua 35esima edizione. L’apertura al pubblico è prevista dall’8 dicembre fino al 7 gennaio. "In questa edizione - così il presidente dell’associazione Amici del presepio di Groppello, Ambrogio Crema - per festeggiare i 35 anni della mostra è stato deciso rispolverare vecchi presepi già esposti in passato realizzati con tecniche diverse da quelle che si utilizzano oggi in aggiunta alle nuove realizzazioni proposte quest’anno". Quaranta le opere esposte da ammirare per chi si reca nella frazione cassanese. "La mostra dei presepi di Groppello - ha detto il sindaco Fabio Colombo - è da anni appuntamento fisso che richiama tante persone provenienti anche da altre città. È una testimonianza sulla Natività che trovo sia uno degli aspetti più importanti del Natale". "In questo 2023 celebriamo due anniversari - così Giuseppe Putto Caussono, presidente Associazione nazionale Amici del presepio -. La nostra associazione ha compiuto 70 anni e gli 800 anni della prima rappresentazione della Natività. L’auspicio, per i visitatori della mostra, è quello che in ognuno di loro porti nel cuore una fiamma di pace e fratellanza". Con il sindaco Fabio Colombo all’inaugurazione anche il presidente del consiglio comunale Albano, gli assessori Antonio Capece e Deborah Bucca e il parroco don Giacomo Pezzuto.Stefano Dati