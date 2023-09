Quando il lavoro agile fa vivere meglio "Lo scelgono i giovani e le startup"

di Mariachiara Rossi

Il futuro del fare impresa parla digitale. C’era stato un primo accenno di smart working già durante la pandemia per poi ritornare in molti casi ai ritmi tradizionali dell’organizzazione aziendale. Il fenomeno, però, ha continuato a crescere tra i giovani che vogliono trovare un equilibrio tra vita privata e professionale e nelle startup di recente fondazione: la tendenza è quella di garantire massima flessibilità, nelle modalità e negli orari, con l’obiettivo di creare un ambiente soddisfacente e allo stesso tempo stimolante. ll minimo comun denominatore di tutte le realtà che scelgono di convertirsi al full-remote o almeno al titolo di remote-friendly è la consapevolezza di abbattere i costi reciproci, unita ad una maggior responsabilizzazione dei dipendenti, raggiungendo come effetto principale un incremento delle performance. Una scelta che presuppone un margine di rischio e un cospicuo investimento nella formazione dei lavoratori e nella conversione degli spazi, che al momento interessa le piccole aziende o le macro. Di riflesso, a dimostrazione che il fenomeno esiste e assume forme diverse, sono nati progetti di promozione sociale come South Working - Lavorare dal Sud. Nato nel 2020, stimola e studia il fenomeno del lavoro agile a distanza, in particolare dal Sud e dall’interno dell’Italia, con il proposito di colmare il divario economico e sociale sul territorio grazie alla remotizzazione del lavoro.