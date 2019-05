Milano, 30 maggio 2019 - E' stato arrestato in flagranza la sera del 23 maggio in via Vochieri, zona Affori. Il ragazzo, un 16enne ucraino, addosso aveva un pacchetto contenente della marijuana, una dose di hashish, due bustine di cocaina e in tasca più di 1.100 euro in contanti. Ma in una successiva perquisizione nella sua abitazione, nascosti in camera, sono state trovate altre 20 bustine di cocaina e due pezzi hashish.

La madre del ragazzo, anche lei presente durante la perquisizione, si è dimostrata subito collaborativa con gli agenti raccontando loro di come il figlio, ormai da tempo, frequentasse delle "brutte compagnie". Grazie alle sue parole, la polizia è riuscita ad identificare in due italiani ultra 40enni, fermati anche loro durante i controlli di quella sera , le persone che gestivano i movimenti e l'attività di spaccio del giovane. Uno di essi, lo scorso aprile, era stato arrestato perché in possesso di nove panetti hashish, insieme ad 8 mila euro.