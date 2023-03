Punto di primo aiuto al quartiere Tessera

Un aiuto utile per gli operai impegnati nei lavori delle facciate, ma anche un sostegno rapido per i tanti cittadini, soprattutto anziani, che popolano il quartiere Tessera. Il presidio è all’interno del grande progetto di riqualificazione dei palazzi, utilizzando le risorse del 110%, messo in atto dalla ditta Renco. L’azienda ha inaugurato un punto di primo soccorso dell’associazione Intervol per i lavoratori e per gli abitanti dei mille alloggi popolari. "Un punto di riferimento per la sicurezza sul lavoro ma anche per la prevenzione medica – sottolinea il dirigente di Renco Enzo Raho –: gratis agli abitanti sono offerti anche servizi di monitoraggio dei parametri sanitari e promosse campagne di sensibilizzazione sulla salute.