Pulizie di primavera nella Giornata della Terra

Un pomeriggio di pulizia speciale per celebrare la Giornata mondiale della Terra. Plastic Free, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, ha visto i suoi volontari in azione al Parco Nord. "Questo polmone verde è molto pulito, quindi non troveremo ingombranti – ha premesso il referente del gruppo sestese Gabriele Tromboni, prima che i gruppi partissero –. Questa iniziativa vuole soprattutto sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese sul grave problema dell’inquinamento legato all’abbandono di rifiuti nell’ambiente". Armati di sacchetti e di pinze, dopo aver indossato la maglia della onlus, adulti e bambini si sono sparpagliati nei sentieri della cascina. "Vogliamo compiere un gesto concreto d’amore verso la nostra terra – ha spiegato Tromboni –. Soltanto un impegno e un’attenzione costanti oggi ci permetteranno di avere un pianeta domani". Durante la seconda edizione della manifestazione del festival NaturalMentEssere, che ha animato nel weekend il Parco Nord, i volontari in maglia blu hanno raccolto soprattutto carte di gelato, fazzoletti, qualche mozzicone di sigaretta e altri piccoli rifiuti abbandonati in mezzo al prato e tra gli alberi. Un’educazione svolta sul campo anche per i frequentatori del parco che hanno potuto osservare l’esempio dei tre gruppi di volontari. La.La.