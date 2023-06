Pugno in faccia al vigile che resta a terra: ecco cosa è successo in via San Gregorio

Milano – La lite scoppia qualche minuto dopo le 18.30: da una parte, un inquilino del palazzo che vuole entrare in auto dal passo carraio; dall’altra, un senzatetto che glielo impedisce. I due si fronteggiano sul marciapiedi e attirano l’attenzione di tre agenti della polizia locale di passaggio, che cercano di mettersi in mezzo per evitare che la zuffa degeneri: all’improvviso, il clochard rifila un gancio destro a uno dei ghisa.

La sequenza ripresa da uno smartphone e diventata virale ieri nelle chat dei vigili milanesi, è andata in scena nel tardo pomeriggio di venerdì all’angolo tra via Vittor Pisani e via San Gregorio, a due passi dalla Stazione Centrale: l’aggressore, un quarantacinquenne di origine romena con diversi precedenti di polizia alle spalle, è stato arrestato per lesioni e violenza a pubblico ufficiale; il provvedimento è stato convalidato dal giudice della direttissima, che lo avrebbe rimesso in libertà senza ulteriori prescrizioni. Per fortuna, l’agente colpito, rimasto a terra immobile per alcuni interminabili secondi, non ha riportato gravi conseguenze: i medici del pronto soccorso hanno dimesso il cinquantaseienne con una prognosi di sette giorni, così come una collega che era con lui (e che sarebbe stata molestata sessualmente dal clochard).

Quella di via San Gregorio non è stata l’unica aggressione di giornata: in mattinata, un minore straniero non accompagnato aveva fratturato un pollice a un ufficiale del Comando decentrato 2, che dovrà restare a casa per un mese con la mano ingessata. Due episodi che hanno rinfocolato le proteste dei sindacati di categoria. "Scene come questa non sono più tollerabili – attaccano Daniele Vincini e Grazia Ingrao del Sulpm –. Tutti i vigili devono avere in dotazione lo spray urticante". E ancora: "Serve una formazione costante: i ghisa devono tornare a fare i ghisa". Sulla stessa linea Orfeo Mastantuono del Csa: "Chiederemo subito un tavolo di confronto: ci saremmo aspettati immediata solidarietà da Palazzo Marino, con la stessa solerzia con cui hanno fatto post e dichiarazioni qualche settimana fa".

Chiaro il riferimento a quanto accaduto in via Sarfatti e ai tre vigili indagati per le manganellate alla trans Bruna. A proposito di aggressioni alle forze dell’ordine, sempre venerdì, alle 11, tre poliziotti sono rimasti feriti durante l’arresto di un trentunenne di origine nigeriana, che poco prima aveva assalito con pugni e morsi i dipendenti di un negozio cinese di via Venini per portare via merce senza pagare: 30 giorni di prognosi a un agente, 5 agli altri due.