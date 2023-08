Pugno in faccia al viaggiatore per rapinarlo

MILANO

Era seduto all’interno dello scalo ferroviario in attesa del treno, quando all’improvviso gli si è avvicinato un uomo e gli ha sferrato un violento pugno in piena faccia. Ennesima aggressione in stazione Centrale, dove mercoledì sera un 38enne originario del Ghana ha tentato di rapinare un viaggiatore, assalendolo mentre era seduto su una panchina in attesa dell’arrivo del suo convoglio. Prima ha cercato di coglierlo di sorpresa, così da impedirgli di reagire, colpendolo al volto. Poi si è accanito sulla vittima per quello che fin dall’inizio era il suo vero obiettivo: rapinarlo, strappandogli dal polso un bracciale e l’orologio. Anche grazie all’aiuto di un passante intervenuto in sua difesa, il viaggiatore è riuscito comunque a opporre resistenza, impedendo al malvivente, determianto nel suo intento, di allontanarsi con la refurtiva. Il malcapitato, quindi, si è immediatamente spostato nella zona dei bianri per allertare il personale security di Trenitalia e segnalare quanto era appena accaduto. A quel punto, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano che sono riusciti subito a individuare l’uomo e bloccarlo. Arrestato per tentata rapina, il ghanese è risultato avere precedenti di polizia ed essere senza fissa dimora.