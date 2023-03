"Pubblico dimezzato All’Anteo proviamo un nuovo modello"

Il pubblico è tornato nelle sale, a gennaio, grazie all’uscita di film come ’Avatar 2’, ’Le otto montagne’ e ’The Fabelmans’ di Steven Spielberg, che hanno attirato una folla di spettatori. Poi, a febbraio, un nuovo calo, che raffredda gli sforzi per tornare ai livelli pre-Covid. "A Milano siamo in controtendenza rispetto al dato nazionale – spiega Lionello Cerri, amministratore delegato di Anteo Cinema – perché vendiamo circa l’80% dei biglietti del 2019, quindi ci stiamo avvicinando al traguardo. Basta uscire dai confini della città, però, per registrare vendite di biglietti ancora dimezzate rispetto agli anni pre-Covid".

Le restrizioni imposte dalla pandemia sono alle spalle. Perché il pubblico continua a disertare le sale?

"È una questione di abitudine: le persone per tanto tempo hanno fatto a meno del cinema, sono uscite di meno, e ora stentano a tornare nelle sale con regolarità. Fino al 2019 a cena si parlava dell’ultimo film visto, ora dell’ultima serie o di Sanremo".

L’esplodere dell’offerta di serie tv e contenuti digitali fruibili da casa è uno dei fattori alla base della flessione?

"Non credo, perché non c’è una concorrenza fra i mezzi quanto piuttosto una fruizione complementare. Il cinema ha resistito all’avvento della televisione, può convivere con internet e con le piattaforme. Però si deve evolvere continuamente, per non rimanere indietro".

In che modo?

"La sala, oltre che per le proiezioni, può essere usata anche per eventi, cene, attività teatrali, presentazioni e incontri con i registi. Un modello a 360 gradi che noi stiamo sperimentando, con buoni risultati. Per far tornare le persone al cinema bisogna ampliare l’offerta e renderla più variegata, trasformare le sale in un luogo di ritrovo per le persone".

Intanto numerose sale sono state costrette a chiudere i battenti.

"Diversi operatori del settore non sono riusciti a resistere alla crisi innescata dalla pandemia. L’emorragia di sale si può fermare, ma bisogna costruire un modello nuovo. Il Governo, la Regione e i Comuni devono mettere la cultura al centro dell’agenda, incentivare il cinema come un luogo dove si crea cultura".

Andrea Gianni