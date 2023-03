Psicologia scolastica Parte il progetto

Nuovo progetto per le scuole di Opera. La psicologia scolastica per contrastare i disagi dei più giovani e per supportare le famiglie, 5 azioni di intervento: consulenza psicopedagogica ai genitori; screening disgrafia, dislessia e discalculia; osservazioni delle dinamiche di gruppo all’interno delle classi; spazio parola e potenziamento delle capacità di apprendimento. I due anni di pandemia hanno messo a dura prova le scuole e gli studenti. L’aspetto didattico, ma ancora di più quello relazionale hanno compromesso per molti una serena adolescenza. Le criticità stanno via via emergendo in questi tempi di ripresa della normalità e appaiono di significativa portata. Per questo motivo l’Amministrazione comunale, in dialogo con la dirigenza scolastica di Opera, ha deciso di contribuire all’ampliamento dell’Offerta Formativa con la psicologia scolastica e le sue cinque azioni d’intervento. Un progetto per il quale il Comune ha integrato dal punto di vista economico i finanziamenti per il diritto allo studio presso l’Istituto Comprensivo "Dante Alighieri". Il bando per la ricognizione degli specialisti resterà aperto fino al 27 marzo.

Mas.Sag.