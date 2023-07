Prudenza in Rete Anche durante le vacanze

di Ruben

Razzante*

È bene ricordare che i rischi digitali non vanno mai in vacanza. In un’epoca in cui la

connessione Internet è sempre più pervasiva, è fondamentale rimanere vigili e

consapevoli dei pericoli che possono insinuarsi nella vita online durante le ferie.

Uno dei principali rischi è rappresentato dalle truffe in Rete. Durante l’estate, i

truffatori sono particolarmente attivi e cercano di approfittare dell’entusiasmo e

della spensieratezza che spesso prendono il sopravvento in vacanza. E-mail di

phishing, annunci falsi, siti web fraudolenti: questi sono solo alcuni degli strumenti

che i criminali informatici utilizzano per ingannare gli utenti e rubare informazioni

personali, dati finanziari o addirittura identità.

Anche i social media possono essere una fonte di rischi. Molti amano condividere

aggiornamenti sulle vacanze, ma è importante fare attenzione a ciò che si condivide pubblicamente. Pubblicare informazioni sul proprio itinerario di viaggio o sulla propria assenza da casa significa fornire informazioni preziose ai malintenzionati che

potrebbero cercare di sfruttare la situazione per commettere furti o intrusioni. Importante anche la sicurezza delle reti Wi-Fi pubbliche. Durante le vacanze estive, molte persone si affidano alle connessioni Wi-Fi dei caffè, dei ristoranti, degli hotel o degli aeroporti per rimanere connessi. Tuttavia, queste reti spesso non sono sicure e possono essere vulnerabili agli attacchi informatici. È consigliabile utilizzare una connessione protetta e accessibile solo con password criptate. Inoltre, l’estate è il momento in cui i bambini trascorrono più tempo online. I genitori devono essere particolarmente vigili per proteggere i propri figli da

contenuti inappropriati o pericolosi. I giochi online, le app di social media e i servizi

di messaggistica possono infatti rappresentare una minaccia per la sicurezza e il

benessere delle nuove generazioni.*Docente di Dirittodell’informazioneall’Università Cattolica