Prove e lezioni gratuite, apre lo skate park

Inaugura oggi l’atteso "Skate Park", con una giornata di eventi. I bambini e ragazzi tra i 5 e i 15 anni potranno iscriversi e seguire delle lezioni gratuite da parte di istruttori qualificati e appartenenti alla associazione Asd Skatezone di Senago. Per partecipare alle prove è possibile inviare una mail ad [email protected]

Le persone che riceveranno risposta potranno presentarsi all’ora concordata con il caschetto che è obbligatorio, va bene anche quello della bicicletta, e il suo skateboard. Saranno a disposizione a noleggio gratuito fino a esaurimento, alcuni skateboard forniti dalla Asd Skatezone. Ecco le indicazioni e il programma della giornata: dalle 9.30 alle 12.30 lezioni gratuite di skateboard per i ragazzi dai 5 ai 15 anni con istruttori qualificati dell’Asd Skatezone di Senago, alle 15 Inaugurazione dello Skatepark di via Bruno Buozzi con taglio del nastro e saluto del sindaco Magda Beretta. Alle 15.30 esibizione di skateboard degli atleti dell’associazione sportiva dilettantistica Skatezone di Senago. L’uso dell’impianto è gratuito ed è consentito a tutte le persone munite di skateboard, pattini a rotelle o pattini in linea e agli utenti disabili muniti di carrozzina, in particolare per l’attività di wheelchair motocross. Per ragioni di sicurezza non è consentita la sosta all’interno della struttura, mentre i minori di quattordici anni possono accedere solo se accompagnati da una persona maggiorenne.

Davide Falco