Prove d’intesa Asse Meloni-imprese "La crescita dell’Italia è merito vostro"

Se non è luna di miele, certo le assomiglia molto. Giorgia Meloni, d’altronde, alla sua prima volta davanti agli industriali lombardi, sa come farsi voler bene. "Sono fiera del lavoro che il governo sta facendo, ma ho il senso della misura, so che questi risultati non si devono al governo, questo piccolo miracolo si deve al vostro lavoro", dice all’assemblea di Assolombarda, la più grande territoriale del sistema di Confindustria, di fronte a una platea di 1.800 imprenditori: la più ampia che si sia mai registrata. Quando, l’altro giorno, l’intervento del presidente dl Consiglio è stato confermato, il registro delle presenze degli imprenditori all’evento milanese ha toccato il record storico. Meloni tende la mano agli industriali, motore della "locomotiva d’Italia", e invoca l’immagine di un nuovo miracolo economico. "È la ragione – dice – per cui continuo a non comprendere il tentativo di sminuire i risultati della nostra nazione, che però purtroppo è congenito nella nostra mentalità. Il motivo per cui ne parlo è perché credo che questo atteggiamento sia autodistruttivo, ci indebolisce, ci penalizza e va combattuto".

Giorgia Meloni incontra gli industriali lombardi in un luogo iconico: i capannoni della Camozzi, un tempo sede degli impianti industriali dell’Innocenti (la fabbrica della storica Mini) e della Lambretta e oggi simbolo d’innovazione, come la stampante 3D più grande del mondo che campeggia alla destra del palco. In prima fila, nella platea allestita dove 14 anni fa andava in scena la protesta degli operai arrampicati per otto giorni sul carroponte dell’allora Innse, ci sono il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro del Turismo Daniela Santanchè, quello alla Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, il sottosegretario Alessandro Morelli, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il senatore di Italia Viva Matteo Renzi e la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli. "Il mio compito, con il vostro aiuto, è spezzare questa narrazione, ripartire dal valore del nostro modello industriale – riprende Meloni– con la consapevolezza di ciò di cui questa nazione è capace. Orgoglio, ottimismo, fiducia è quello di cui abbiamo bisogno, e io ho tutti e tre. Ho l’orgoglio di guidare la nazione, l’ottimismo sul fatto che con intelligenza e buona volontà possiamo fare meglio, perché il declino si può invertire, il declino non è un destino ma una scelta".

"Stiamo dimostrando un’affidabilità maggiore rispetto al resto dell’eurozona", dice, prima di annunciare, per agosto, un chips act italiano. Sfilano, nei 27 minuti del suo intervento, tutti i temi caldi della politica economica. Sul Pnrr "non è in gioco il governo ma la modernizzazione dell’Italia e la sua credibiità a livello internazionale. C’è chi tifa perché si fallisca come se non fosse interesse" di tutto il Paese. "Vi assicuro che i fondi li metteremo a terra, costi quel che costi, modificheremo le parti che non vanno bene, priviligeremo il profilo strategico" negli investimenti, "contratteremo con la Ue, faremo le norme necessarie a superare le lungaggini degli enti locali. Se qualcuno vuole rimanere a guardare vorrà dire che quando avremo terminato avrà imparato una lezione". L’applauso più grande, quando parla della riforma del reddito di cittadinanza. "La sua abolizione per chi può lavorare è stato un segnale importante, perché chi può farlo non può essere incentivato a non farlo". Poi le bacchettate all’Ue. "La sfida sulla riforma della governance è sugli investimenti: se l’Europa fa scelte strategiche come la transizione verde, e la transizione digitale, la Difesa, poi non si possono punire le nazioni che investono sulla transizione con regole che non riconoscono valore aggiunto degli investimenti. Per noi è prioritaria la sfida di scomputare quegli investimenti dal calcolo rapporto debito Pil". E ancora, tra gli applausi: "Per avviare la transizione ecologica non possiamo smantellare l’economia e le nostre imprese", perché "la sostenibilità ambientale deve andare di pari passo con quella sociale ed economica". Parole apprezzate dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi: "Una narrazione diversa sull’industria. E si capisce l’importanza di sostenere l’industria. Nella legge di bilancio abbiamo visto i provvedimenti sull’energia e poi avremmo gradito che le altre risorse andassero su interventi che ritenevamo importanti".

