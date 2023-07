Protezione civile, Romano La Russa ringrazia i volontari

Una visita per ringraziare "il fondamentale impegno dei volontari" L’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa ha visitato la nuova sede che ospita la Protezione civile. A ricevere l’assessore, il vicesindaco Giuseppe Berlino e una nutrita rappresentanza dei 70 volontari della struttura cinisellese. Si tratta di personale operativo, specializzato in interventi idrogeologico-idraulici, ma che vede l’associazione in prima linea anche nei settori della logistica e gestionale. Recentemente alcuni volontari hanno preso parte alla missione in Emilia-Romagna. "È stato un piacere incontrare i volontari e visitare la sede di Cinisello – ha commentato l’assessore La Russa –. Si tratta di una struttura all’avanguardia, composta da personale di alto livello. Ringrazio i volontari per il loro impegno quotidiano e l’importanza del loro ruolo nella gestione delle situazioni di rischio". A ottobre era stata inaugurata la nuova sede di via De Amicis, dove sono collocati anche attrezzature e mezzi, ultimo il pick up acquistato anche grazie ai fondi regionali. "Per noi questa visita è stata un’importante occasione di confronto. In questo periodo stiamo attuando un progetto per il controllo geologico del territorio e siamo anche coinvolti direttamente con Penelope Lombardia per la ricerca delle persone scomparse" dicono i volontari. La.La.