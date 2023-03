Proteste per Cospito pure a New York

Le iniziative di protesta a sostegno di Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame da oltre quattro mesi per protestare contro il 41 bis applicato nei suoi confronti, arrivano negli Stati Uniti. Una bomba carta è stata fatta esplodere davanti al consolato italiano a New York da otto persone a volto coperto che per pochi minuti hanno esposto due striscioni ai lati dell’edificio con scritte in favore del movimento anarchico e del 55enne di origini abruzzesi, in carcere a Opera. In base a quanto riferiscono fonti della Farnesina il blitz non ha provocato feriti e danni alle cose. La clamorosa iniziativa arriva nelle ore in cui è attesa la decisione del tribunale del Riesame di Perugia che deve pronunciarsi sulla richiesta di annullare le misure cautelari nei suoi confronti e di altri cinque indagati, a vario titolo, per istigazione a delinquere, anche aggravata dalle finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico in relazione ad alcuni articoli pubblicati sulla rivista Vetriolo. Ieri il 55enne, che ha iniziato il digiuno ad ottobre, è stato visitato dal medico scelto dalla difesa come consulente di parte. "Le condizioni stanno peggiorando - ha affermato il medico - ad oggi pesa 67.9 chili".