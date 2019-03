Milano, 13 marzo 2019 - Ncc in protesta a Milano contro la nuova regolamentazione introdotta dal governo. Un presidio di autisti è stato organizzato sotto il palazzo della Regione Lombardia. "Visto che hanno deciso di toglierci il lavoro facendo chiudere le nostre aziende adesso chiederemo che sia garantito almeno il reddito di cittadinanza per tutti quei lavoratori che un piatto in tavola alle loro famiglie devono poterlo comunque garantire", dicono Claudia Pavoletti (Air) e Francesco Artusa (Fai), che attaccano la norma sull'obbligo di rientro in rimessa dopo il servizio e l'obbligo di compilare il foglio di servizio.

© Riproduzione riservata