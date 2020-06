Milano, 22 giugno 2020 - Sono scesi in piazza stamattina a Milano, sotto la sede di Regione Lombardia per chiedere maggiori garanzie e di non essere trattati come medici di serie B. Presidio degli specializzandi con indosso camice e mascherine, rigorosamente distanziati. "Più rispetto per la cura di voi", "Lavoratori o studenti? Schiavizzandi" e ancora "Migliore formazione uguale più salute per tutti" si legge in alcuni cartelli. Mentre sullo sfondo un rappresentante elenca i nodi irrisolti e chiede maggiori garanzie per i futuri medici.o

