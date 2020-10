Milano, 28 ottobre 2020 - Alcuni sono partiti dalle periferie più complicate della città, via Padova in testa. Altri sono arrivati dai Comuni del primo hinterland, come Segrate, Cusano Milanino e Cinisello Balsamo. Slogan da banlieue e movenze da baby gang organizzate e violente. Casseur poco più che adolescenti e con piccoli precedenti alle spalle. Fare da sbruffoni e atteggiamento di sfida nei confronti delle forze dell’ordine. Prova ne è quanto successo poco dopo mezzanotte in piazza Argentina, a due ore dalla fine del corteo non autorizzato di 400 persone che lunedì sera ha messo a ferro e fuoco il centro: in quattro, tre minorenni e un maggiorenne, sono scappati in metropolitana dopo aver lanciato una bottiglia contro un mezzo della polizia e hanno provato a salire sull’ultimo treno; gli agenti sono riusciti a fermare il convoglio con l’aiuto del macchinista e a bloccare i fuggitivi, poi finiti tra i 28 denunciati per danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale. Nella lista degli indagati della Digos, destinata ad allungarsi nelle prossime ore, figurano 15 maggiorenni e 13 minorenni.

Del primo gruppo , solo una persona era già nota per la sua storica militanza nel collettivo anarchico "Corvetto Odia", mentre le altre 14 non avrebbero particolari legami con movimenti politici e realtà antagoniste. E lo stesso si può dire del secondo gruppo, quello degli under 18: in 10 sono figli di genitori stranieri, sudamericani o nordafricani, nati e cresciuti in Italia e noti agli archivi di polizia per spaccio, rissa o porto abusivo di armi. Sono stati proprio loro, stando a quanto emerso finora, a prendersi corso Buenos Aires, con il placet di chi la piazza è abituato a frequentarla da sempre e che ha deciso di defilarsi in maniera più o meno visibile. Il manipolo di ultras della Curva Nord nerazzurra legati alla galassia neofascista (unici rappresentanti presenti delle varie formazioni della destra neofascista, secondo quanto risulta), schierato sui marciapiedi di piazzale Loreto prima della partenza, si è gradualmente fatto da parte, non prima di aver ripreso alcuni dei ragazzini che avevano appena iniziato a rovesciare cestoni della spazzatura, scooter e monopattini elettrici. Gli anarchici del Corvetto e della zona di via Padova sono stati quasi sempre in seconda linea (nessuna vetrina infranta lungo l’arteria commerciale e zero scritte sui muri), anche se all’arrivo in via Gioia potrebbero essere entrati in azione per dare manforte ai black bloc dell’ultima ora: l’utilizzo di un certo tipo di armi, come la bomba carta a innesco piombata a pochi centimetri da un funzionario di polizia piazzato a difesa di Palazzo Lombardia, non è materia per neofiti, ma per gente esperta e capace di preparare un ordigno collegato a una bottiglia piena di acqua e benzina. E poi la presenza, certificata dalla denuncia a piede libero, della militante di "Corvetto Odia" lascia pensare che non fosse l’unica rappresentante di quella realtà, ma che sia arrivata insieme ad altri poi spariti nella folla.

Una cosa è certa: la variabile impazzita dei baby devastatori, convocati via social e radunatisi all’inizio di via Padova probabilmente dopo essere scesi dalla metropolitana a Loreto, ha reso la manifestazione sin da subito rumorosa e disordinata. I primi petardoni sono scoppiati dopo poche decine di metri, a preannunciare una serata molto complicata sul fronte della gestione dell’ordine pubblico. Poi sono arrivate le molotov: la prima è stata scagliata all’angolo tra Baires e via Petrella e per poco non ha colpito un rider in bicicletta; la seconda ha sfiorato una pattuglia della polizia locale in viale Regina Giovanna, e solo la prontezza di riflessi della vigilessa al volante ha permesso a quella macchina di uscire dalla trappola a tutta velocità. A nulla è servita la reazione dei “pacifici“ in corteo, ristoratori e titolari di centri scommesse, che hanno provato inizialmente a contenere i danni dei casseur. Tutto inutile. Le forze dell’ordine hanno monitorato costantemente la situazione, sia in testa che in coda, senza tuttavia sapere in anticipo quale fosse la destinazione finale dei manifestanti. All’arrivo ai Bastioni di Porta Venezia, qualcuno ha pensato che il serpentone proseguisse dritto verso San Babila. Poi la svolta a destra in via Vittorio Veneto ha fatto intuire il vero obiettivo di serata: la sede della Regione in via Gioia. Carabinieri e polizia si sono organizzati di conseguenza: la fila di blindati a tutta velocità in viale Città di Fiume ha sorpassato i vandali, anticipandone l’arrivo davanti a Palazzo Lombardia per preparare la trincea. Poi il confronto più duro, che per fortuna si è concluso senza feriti: il fitto lancio di molotov, sassi e pezzi di recinzione di cantiere rintuzzato dalla pioggia di lacrimogeni (63 in totale) in due riprese.

I manifestanti si sono quindi incamminati verso la Stazione Centrale, e lì è iniziata la controffensiva mirata della polizia, con i 28 fermati e portati in via Fatebenefratelli per accertamenti. L’inchiesta della Digos è appena iniziata: gli obiettivi dichiarati sono quelli di individuare gli altri devastatori, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e di capire chi siano stati i registi occulti, ammesso che ci siano, della rivolta partita con il tam tam sui social e finita con un’ora e mezza di guerriglia urbana che a queste latitudini non si vedeva da cinque anni.